ЕС с апреля вывез с Украины 5,8 млн тонн зерна

Европейский союз с апреля вывез с Украины по так называемым линиям солидарности 5,8 млн тонн зерна. Как передает Report, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Европейский союз с апреля вывез с Украины по так называемым линиям солидарности 5,8 млн тонн зерна.

Как передает Report, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 млн тонн [зерна] с Украины с апреля 2022 года", - написал Боррель в Twitter.

"Объемы поставок почти удвоились в июне, когда было экспортировано 2,5 млн тонн", - добавил он.