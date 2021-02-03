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ЕС призвал Россию и США сократить ядерный арсенал

ЕС призвал Россию и США сократить ядерный арсенал Страны Евросоюза призывают Россию и США сократить ядерный арсенал
Другие страны
3 февраля 2021 г. 21:19
ЕС призвал Россию и США сократить ядерный арсенал

Страны Евросоюза призывают Россию и США сократить ядерный арсенал.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Дипломат от лица Евросоюза поприветствовал продление Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). При этом в ЕС подчеркнули, что Россия и США, как два государства, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, несут особую ответственность в области разоружения и контроля над вооружениями.

"Мы призываем добиваться дальнейших сокращений их арсеналов, включая стратегические и нестратегические, развернутые и неразвернутые ядерные вооружения", — говорится в заявлении. Боррель также подчеркнул, что стороны должны продолжить переговоры, чтобы заложить основу для подписания новых соглашений в области контроля над вооружениями.

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