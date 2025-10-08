ЕС планирует направить €2,5 трлн на производство оружия

Евросоюз до 2030 года планирует направить €2,5 трлн на производство оружия, включая беспилотники и средства противодействия им.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге, посвященным инцидентам с дронами.

"До 2030 года у нас есть возможность израсходовать €2,5 трлн на различные оборонные нужды", - заявил Кубилюс.

При этом он выразил надежду на, что эта сумма частично будет возмещена за счет замороженных активов Центробанка РФ.