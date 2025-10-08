Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    ЕС планирует направить €2,5 трлн на производство оружия

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 16:07
    ЕС планирует направить €2,5 трлн на производство оружия

    Евросоюз до 2030 года планирует направить €2,5 трлн на производство оружия, включая беспилотники и средства противодействия им.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге, посвященным инцидентам с дронами.

    "До 2030 года у нас есть возможность израсходовать €2,5 трлн на различные оборонные нужды", - заявил Кубилюс.

    При этом он выразил надежду на, что эта сумма частично будет возмещена за счет замороженных активов Центробанка РФ.

