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ЕС на следующей неделе утвердит военную помощь Украине

ЕС на следующей неделе утвердит военную помощь Украине Евросоюз намерен на следующей неделе утвердить четвертый транш военной помощи Украине в размере 0,5 млрд евро, несмотря на сложности законодательных процедур ЕС.
Другие страны
14 мая 2022 г. 01:20
ЕС на следующей неделе утвердит военную помощь Украине

Евросоюз намерен на следующей неделе утвердить четвертый транш военной помощи Украине в размере 0,5 млрд евро, несмотря на сложности законодательных процедур ЕС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил высокопоставленный европейский чиновник, комментируя программу намеченной на 17 мая встречу глав Минобороны стран ЕС

"Мы надеемся на политическое соглашение на следующей неделе, естественно, с учетом национальных бюджетных процедур", - сказал он.

По его словам, в этот день министры обороны будут обсуждать ситуацию "на земле" и различные треки действий ЕС: военные, дипломатические и экономические. Во встрече, кроме министров 27 стран, примут участие также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил утвердить четвертый транш военной помощи Украине. Размер его, как и предыдущих, составит 500 млн евро. С 24 февраля ЕС ассигновал уже 1,5 млрд евро на поставки вооружений Украине. Он обещал продолжать эту помощь в тесном взаимодействии с партнерами, прежде всего США и Великобританией.

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