ЕС на следующей неделе направит в Турцию экспертную группу по визам

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ ЕС на следующей неделе направит в Турцию экспертную группу для решения последних остающихся проблем для введения безвизового режима с Турцией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, находящийся с визитом в Турции.

"Достигнут хороший прогресс на переговорах по визам с премьер-министром и главой МИД Турции", - подчеркнул он.

"Все продемонстрировали решимость устранить последние препятствия для визовой либерализации. Экспертная группа ЕС направится в Анкару уже на следующей неделе для работы над этим", - сказал он.

Отмена виз для краткосрочных поездок ЕС и Турции является частью соглашения об ограничении Анкарой миграционного потока в ЕС. Турция настаивает на введении безвизового режима уже с 30 июня, однако Евросоюз настаивает, что сначала Анкара должна выполнить все согласованные ранее 72 требования для этого.