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    Глава МИД Польши: ЕС будет продолжать политику санкций в отношении РФ

    Страны ЕС согласовали необходимость продолжать санкционную политику в отношении России

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что страны ЕС согласовали необходимость продолжать санкционную политику в отношении России. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание EUObserver.

    "Мы пришли к соглашению не менять нашу политику в отношении России", - заявил министр иностранных дел Польши по итогам четырехчасовой дискуссии в ЕС.

    Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что главы МИД стран Евросоюза в понедельник не будут принимать решений по санкциям против России, они продолжат уже начатую дискуссию и подготовят решения для будущих встреч ЕС.

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