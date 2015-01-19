Глава МИД Польши: ЕС будет продолжать политику санкций в отношении РФ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что страны ЕС согласовали необходимость продолжать санкционную политику в отношении России. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание EUObserver.

"Мы пришли к соглашению не менять нашу политику в отношении России", - заявил министр иностранных дел Польши по итогам четырехчасовой дискуссии в ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что главы МИД стран Евросоюза в понедельник не будут принимать решений по санкциям против России, они продолжат уже начатую дискуссию и подготовят решения для будущих встреч ЕС.