ЕС анонсировал новые санкции против Ирана

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) по итогам саммита в Брюсселе заявили, что расширят санкции в отношении Ирана в связи с атакой на Израиль.

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) по итогам саммита в Брюсселе заявили, что расширят санкции в отношении Ирана в связи с атакой на Израиль.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно документу ЕС, большинство ограничений коснутся производства беспилотников и ракет.

"Европейский Союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет. Европейский союз по-прежнему полностью привержен делу содействия деэскалации и безопасности в регионе», - говорится в совместном заявлении лидеров ЕС, которое приводит агентство.

К расширению санкций против иранской ракетной программы и программы по беспилотникам призвала глава Европарламента Роберта Метсола, выступая перед европейскими лидерами. Кроме того, она высказалась за внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в европейский список террористических организаций. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что для внесения КСИР в список террористических организаций суд должен признать, что эта организация совершила теракт, но «пока это не так».

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль 300 беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. Израильская армия заявила об уничтожении 99% запущенных ракет и дронов.