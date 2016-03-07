Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за затягивание с выделением Турции 3 миллиардов евро на прием беженцев и выразил надежду, что премьер страны Ахмет Давутоглу вернется из Брюсселя с саммита ЕС-Турция по миграции с этими деньгами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы потратили на прием беженцев 10 миллиардов долларов. ЕС обещает поддержку в размере 3 миллиарда евро, но пока их не дал. Прошло уже четыре месяца, а они все еще обещают. Сейчас там (в Брюсселе) находится Давутоглу. Надеюсь, он вернется оттуда с этими деньгами", - заявил Эрдоган на конференции в Анкаре.

По его словам, власти Турции спасли около 100 тысяч беженцев, пытавшихся переправиться в Грецию.