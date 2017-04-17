 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"

    Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ОБСЕ следует "знать свое место".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    "Во-первых, знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", - приводит агентство слова Эрдогана.

    На состоявшемся в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию.

    Ранее в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi