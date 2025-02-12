Эрдоган подарил президенту Индонезии электромобиль Togg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Индонезию подарил президенту этой страны Прабово Субианто турецкий электромобиль Togg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Индонезию подарил президенту этой страны Прабово Субианто турецкий электромобиль Togg.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Эрдоган встретился с индонезийским коллегой в президентском дворце Богор в Джакарте и вручил подарок после первого заседания Совета сотрудничества высокого уровня и совместной пресс-конференции.

В церемонии также приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр и глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.