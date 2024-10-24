Эрдоган: Мир на Ближнем Востоке возможен лишь при создании Палестинского государства

Эрдоган: Мир на Ближнем Востоке возможен лишь после создания независимого Палестинского государства

Урегулирование кризиса на Ближнем Востоке возможно лишь после создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

"Мы исходим из того, что решение кризиса возможно только путем создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Это не единственное требование. Снабжение Израиля оружием и боеприпасами будет лишь усугублять кризис и нестабильность в регионе. Мы выдвинули инициативу об эмбарго на поставки оружия Израилю, в том числе и со стороны ООН. Мы рассчитываем на поддержку БРИКС. Нужно остановить кровопролитие в регионе", - сказал он.

По его словам, не остановив кровопролитие, кризисы, невозможно обеспечить развитие.