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    Эрдоган: Казнь шиитского проповедника - внутреннее дело Саудовской Аравии

    Соответствующее заявление президент Турции сделал на встрече с представителями местных властей в Анкаре

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "внутренним делом" Саудовской Аравии казнь шиитского проповедника, приведшую к кризису в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями местных властей в Анкаре. 

    "Казни относятся к внутренним делам Саудовской Аравии", - сказал он. В понедельник официальный представитель правительства Турции осудил казнь проповедника.

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