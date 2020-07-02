Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.
Согласно информации, стороны обсудили региональную проблематику, в первую очередь развитие ситуации в Ливии и Сирии.
Лидеры также обменялись мнениями относительно сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
В ходе беседы затронуты и вопросы, касающиеся состояния двусторонних отношений.