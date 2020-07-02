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Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Другие страны
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2 июля 2020 г. 04:13
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно информации, стороны обсудили региональную проблематику, в первую очередь развитие ситуации в Ливии и Сирии.

Лидеры также обменялись мнениями относительно сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

В ходе беседы затронуты и вопросы, касающиеся состояния двусторонних отношений.

Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla və Merkel arasında telefon danışığı olub

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