Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно информации, стороны обсудили региональную проблематику, в первую очередь развитие ситуации в Ливии и Сирии.

Лидеры также обменялись мнениями относительно сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

В ходе беседы затронуты и вопросы, касающиеся состояния двусторонних отношений.