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Эрдоган: Число террористов, нейтрализованных в рамках операции "Источник мира", достигло 490

Эрдоган: Число террористов, нейтрализованных в рамках операции

Число террористов, нейтрализованных в рамках операции «Источник мира», достигло 490, из них 440 убиты, 26 ранены. Кроме того, сложили оружие 24 террориста.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu,об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент сообщил, что в зоне проведения операции «Источник мира» за первые пять дней операции погибли двое турецких военнослужащих и 16 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии.

Эрдоган привлек внимание к тому факту, что после начала антитеррористической операции в Сирии приграничные населенные пункты Турции 652 раза подвергались ракетно-минометным обстрелам.

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