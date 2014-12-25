Елизавета II в рождественском послании поблагодарила борющихся с Эболой медиков

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционным поздравлением подданных с Рождеством, сообщает в четверг издание "The Guardian". Королева в ходе своей речи уделила особое внимание людям, борющимся с эпидемией вируса лихорадки Эбола.

"В этом году я была глубоко тронута самоотверженностью гуманитарных работников и медиков-добровольцев, которые отправились за рубеж на помощь жертвам конфликтов и таких заболеваний как Эбола, они это часто делали с большим для себя риском", - сказала она.

Королева Великобритании подчеркнула, что потребуется время для преодоления раскола в Шотландии, часть населения которой в этом году проголосовала на референдуме за независимость от Соединенного Королевства.

Елизавета II также призвала помнить об одном из событий Первой мировой войны - так называемом рождественском перемирии, когда на Западном фронте в сочельник и на Рождество британские и немецкие солдаты неофициально прекращали боевые действия.

Королева встретила это Рождество в Сандрингемском дворце в Норфолке, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".