​Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного "Научно-исследовательским центром "Молодежь", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Касым-Жомарт Токаев набирает по результатам опроса 69,94% голосов", - озвучил результаты экзитпола директор ТОО "Научно-исследовательский центром "Молодежь" Талгат Калиев на брифинге в воскресенье.

Согласно этим данным, второе место на выборах президента Казахстана занимает Косанов с 14,96% голосов, третье - Еспаева с 4,78% голосов.

Согласно экзитполу института "Общественное мнение", Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов.

Также сообщается, что явка на выборах после закрытия избирательных участков на всей территории страны к 22:00 составила 77,4%. Такие предварительные результаты озвучил на брифинге член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ляззат Сулеймен.