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    Эквадор выставил на торги 5 нефтегазовых месторождений, ждет $800 млн инвестиций

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Эквадор выставил на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождения, надеясь привлечь 800 миллионов долларов инвестиций, сообщила компаний Petroamazonas.

    Как сообщает Report, речь идет о проектах "Гуйабено Сансауари", "Осо", "Юралпа", "Вланка Винита" и "Амистад" в Амазонии, сервисные контракты планируется заключать на десять лет. Выплаты по контрактам будут привязаны к мировым ценам на нефть.

    Итоги торгов власти подведут в июне.

    Общая добыча на этих месторождениях составляет 36 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча газа на месторождении "Амистад" – 39 миллионов кубических футов в день.

    В 2017 году Эквадор провел успешные торги по меньшим проектам на подобных условиях, договорившись об инвестициях в 700 миллионов долларов. 

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