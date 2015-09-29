​Эквадор хочет восстановления отношений с США и Кубой

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Эквадор с надеждой смотрит на восстановление отношений между США и Кубой.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Рафаэль Корреа, выступая во время общеполитической дискуссии на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эквадор с надеждой смотрит на восстановление отношений между США и Кубой. Мы считаем, что в этом процессе, который может привести к снятию эмбарго и ликвидации базы в Гуантанамо, речь идет не об отступлении или передаче власти, а о достоинстве кубинцев", - сказал он.

Корреа напомнил слова президента США Барака Обамы о том, что "50-летнее эмбарго (в отношении Кубы) в конце концов будет снято, потому что не привело к улучшению жизни кубинского народа". Президент Эквадора отметил, что "речь идет не об уступках, а о справедливости и достоинстве кубинцев, которые боролись в течение 50 лет с этим эмбарго". "Наши народы никогда не согласятся с опекой или вмешательством во внутренние дела", - добавил он.