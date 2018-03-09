Эксперт: США не хотят иметь в качестве партнера сильную Турцию

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Вооружая и финансируя террористические группировки в Сирии, Соединенные Штаты Америки ставят целью не Турцию".

Как передает Report, об этом обсуждая тему освещения в СМИ конфликтов на Ближнем Востоке, заявил политолог Эльхан Шахиноглы.

Эксперт отмечает, что, одной из главных причин введения Турцией войск в Африн является решение президента США Дональда Трампа создать на границе с Турцией армию из боевиков YPG/PYD и РПК.

По его мнению, несмотря на то, что Соединенные Штаты не хотят видеть в качестве стратегического партнера сильную Турцию, нельзя утверждать, что данное решение было направлено против нее. "США пытаются противопоставить «курдскую армию» Ирану",- подытожил эксперт.