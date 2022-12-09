Эксперт: Молдаване недовольны международными институтами и евроинтеграцией из-за энергокризиса

Энергетический кризис - одна из самых актуальных проблем как для граждан Молдовы, так и для правительства. Разница лишь в подходе к решению этого вопроса. Большинство граждан хотят скорейшего разрешения ситуации, так как не могут позволить себе оплачивать

Энергетический кризис - одна из самых актуальных проблем как для граждан Молдовы, так и для правительства. Разница лишь в подходе к решению этого вопроса. Большинство граждан хотят скорейшего разрешения ситуации, так как не могут позволить себе оплачивать высокие тарифы на электроэнергию и газ.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил молдавский эксперт, глава социологического центра İntellect Group Ян Лисневски.

По его словам, 80% граждан Молдовы находятся в тяжелом положении, что влечет за собой рост недовольства и недоверия как к правительству, так и к международным институтам - ОБСЕ, ЕС, НАТО. Этим же и объясняется недостаточная солидарность по отношению к конфликту в Украине.

"Аналогичная ситуация наблюдается, кстати, и в соседней Румынии, которая пострадала от энергетического кризиса намного меньше, чем Молдова. Последние опросы показали, что в Румынии наблюдается падение доверия к НАТО на 15%, к ЕС - на 10%", - сказал он.

Эксперт отметил, что ситуация, сложившаяся после нанесения ударов по энергетической инфраструктуре в Украине, показала, что в Молдове не было предпринято необходимых мер для подготовки к таким чрезвычайным ситуациям и выявило множество упущений.

"Сегодня власти пытаются компенсировать эти упущения через договоренности с Приднестровьем по поставкам электроэнергии. Недавнее отключение электроэнергии показало, что процесс евроинтеграции невозможен без создания новых логистических, энергетических и жизненноважных коммуникаций со странами Евросоюза.

На данном этапе процесс евроинтеграции базируется лишь на декларациях и на кратковременной помощи со стороны ЕС.

Недостаточный уровень доверительных отношений между властями и населением и отсутствие антикризисного плана привели к тому, что 47% граждан обвиняют в случившемся президента, и лишь 37% - войну в Украине. Это объясняется еще и тем, что энергетический кризис затронул Молдову еще в 2021 году.

67% граждан считает, что правительство имело достаточно времени, чтобы решить эту проблему, найти альтернативные источники для обеспечения электроэнергией таких учреждений, как больницы, клиники, школы, детские сады и др., отметил Ян Лисневски.

По словам эксперта, если до событий в Украине 65% граждан экономило на электроэнергии ввиду стесненного материального положения, то сегодня эта цифра поднялась до отметки 80%. Экономия стала необходимостью для граждан, а не акцией солидарности, заявил он.

Лисовски также отметил, что затягивание вооруженного конфликта и его негативные последствия сказались на политических взглядах населения, привели к росту недовольства.

"Сегодня в Молдове 44% населения обвиняет Зеленского и НАТО в разжигании войны в Украине, в то время как Путина и Россию считают виновными лишь 42%. Кроме того, растет число граждан, которое считает, что в ближайшие 5 лет одним из выгодных партнеров в экономическом (38%), политическом (37%) сферах и в плане безопасности (36%) является Россия.

Данные последнего социологического опроса показывают, что если правительство продолжит игнорировать главные проблемы общества и находить оправдания (даже веские), то оно рискует потерять доверие граждан в вопросе евроинтеграции, что очень важно для Молдовы.

"В этом заключается главная опасность энергетического кризиса. Если правительство снова потеряет поддержку и доверие населения в процессе евроинтеграции, как это случилось после пропавшего миллиарда долларов (речь идет банковском скандале в Молдове в 2014 году - ред.), Молдове придется потерять снова десятки лет на этом единственно правильном пути", - заключил эксперт.