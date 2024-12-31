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Экс-замглавы отдела пропаганды КПК арестовали по подозрению в получении взяток

Экс-замглавы отдела пропаганды КПК арестовали по подозрению в получении взяток Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 09:26
Экс-замглавы отдела пропаганды КПК арестовали по подозрению в получении взяток

Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети WeChat.

"Верховная народная прокуратура в соответствии с законом приняла решение об аресте Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взятки. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения", - подчеркивается в публикации.

Отмечается, что расследование было проведено Государственным надзорным комитетом КНР.

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