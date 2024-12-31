Экс-замглавы отдела пропаганды КПК арестовали по подозрению в получении взяток

Верховная народная прокуратура сообщила, что выдала ордер на арест бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток.
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"Верховная народная прокуратура в соответствии с законом приняла решение об аресте Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взятки. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения", - подчеркивается в публикации.
Отмечается, что расследование было проведено Государственным надзорным комитетом КНР.