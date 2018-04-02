Экс-советник Каддафи опасается ареста в связи с делом в отношении Саркози

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Бывший советник и главный переводчик покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Мофтах Миссури боится ареста из-за расследования незаконного финансирования предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

М.Миссури, на данный момент живущий в ссылке в Тунисе, рассказал, что опасается возвращения в Ливию.

Он пояснил, что его могут арестовать, поскольку он был свидетелем переговоров между М.Каддафи и Н.Саркози в 2005 году, когда будущий президент Франции занимал пост министра внутренних дел.

По его словам, в ходе встречи бывших лидеров двух стран М.Каддафи сказал Н.Саркози, что "приятно, когда президентом Франции является такой друг, как вы".

"Мы поможем вам, если вы будете баллотироваться", - процитировал экс-помощник слова М.Каддафи, сказанные Н.Саркози.

Отметим, что ранее французскому экс-президенту Николя Саркози предъявили обвинения по делу, в рамках которого экс-президента обвиняют в незаконном получении средств от Муаммару Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году, на финансирование избирательной кампании 2007 года.