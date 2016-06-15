СМИ: ​Экс-сотрудник IBM из Китая обвинен в США в экономическом шпионаже

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Власти США обвинили гражданина Китая Сюй Цзяцяна в похищении ценной программной разработки у своего бывшего работодателя, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В министерстве юстиции США сообщают, что Сюй был сотрудником "одной американской компании" с ноября 2010 по май 2014 года.

Название компании в сообщении не указывается, однако обвиняемый до сих числится в штате IBM. Представители компании пока не давали комментариев по этому поводу.

По данным минюста, Сюй Цзяцян пытался продать похищенную разработку Государственному комитету по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

Речь идет о кластерной файловой системе, которая помогает координировать работу между многочисленными серверами, отмечают в ведомстве.

Статьи о шпионаже и краже засекреченных материалов в США предусматривают от 10 до 15 лет лишения свободы. Сюй предстанет перед судом 16 июня.