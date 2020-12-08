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Экс-президента Чехии оштрафовали за неправильное ношение маски

Экс-президента Чехии оштрафовали за неправильное ношение маски Экс-президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около 135 долларов) за то, что он неправильно носил маску
Другие страны
8 декабря 2020 г. 03:21
Экс-президента Чехии оштрафовали за неправильное ношение маски

Экс-президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около 135 долларов) за то, что он неправильно носил маску.

Как передает Report. Клаус умышленно носил маску лишь на подбородке 17 ноября на праздновании в центре Праги годовщины антикоммунистической "бархатной революции". Полицейские потребовали, чтобы он закрыл маской рот и нос, как требуют правила, но экс-президент не подчинился. Клауса отвели в отделение полиции, где составили протокол.

Помимо Клауса, на 3 тысячи крон также оштрафованы экс-глава минздрава Роман Примула и бывший первый заместитель главы правящего движения ANO Ярослав Фалтынек. Они поужинали 21 октября в ресторане, который не имел права работать в соответствии с режимом ЧС, а при выходе были без масок. В таком виде их сфотографировали репортеры.

Из-за этого Примулу лишили должности главы минздрава, а Фалтынека понизили до поста обычного заместителя главы ANO.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyanın sabiq prezidenti, səhiyyə naziri və iqtidar rəsmisi cərimələndilər

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