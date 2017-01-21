Экс-президент Гамбии Яхья Джамме отказался от борьбы за власть

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Яхья Джамме, занимавший пост президента Гамбии более 20 лет, заявил о том, что он отказывается от борьбы за власть и уступает место победившему на выборах Адаму Барроу. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, заявление последовало после длительных переговоров Джамме с президентами Гвинеи и Мавритании, которые выступили в качестве посредников для разрешения политического кризиса в Гамбии.

В заявлении по телевидению Джамме заявил, что в Гамбии не должно быть пролито ни одной капли крови.

Отказ Джамме покинуть свой пост послужил поводом для начала военной интервенции в Гамбию из соседнего Сенегала. Однако накануне утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры.