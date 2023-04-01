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Экс-депутат Европарламента: Макрон может и дальше играть роль послушного пуделя для американцев

Экс-депутат Европарламента: Макрон может и дальше играть роль послушного пуделя для американцев Бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо,, заявил, что Вашингтон своими заявлениями о протестах унизил президента Франции Эммануэля Макрона.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 09:25
Экс-депутат Европарламента: Макрон может и дальше играть роль послушного пуделя для американцев

Бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо, заявил, что Вашингтон своими заявлениями о протестах унизил президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает Report, об этом Филиппо написал на своей странице в Twitter.

Таким образом, Филиппо прокомментировал слова Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, о том, что Соединенные Штаты поддерживают право на мирные демонстрации везде, в том числе и во Франции.

Лидер «Патриотов» заявил, что Макрон может и дальше играть роль «послушного пуделя для американцев».

«Только что они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают!» - написал политик.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamentinin keçmiş deputatı: “Makron amerikalılar üçün itaətkar pudeldir”

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