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Экономика ФРГ переживает серьезный кризис

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис Экономика Германии оказалась на краю пропасти на фоне войны в Украине, однако проблемы берут начало задолго до этого.
Другие страны
31 марта 2024 г. 19:58
Экономика ФРГ переживает серьезный кризис

Экономика Германии оказалась на краю пропасти на фоне войны в Украине, однако проблемы берут начало задолго до этого.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение изложено в статье газеты El País.

По ее версии, великая эра "Сделано в Германии" подходит к концу - промышленное производство страны с 2015 года упало в общей сложности на 8%. Издание отмечает, что конфликт в Украине также нанес ущерб энергоемкой промышленности ФРГ.

По мнению автора статьи, экономический спад имеет множество последствий, особенно в политике, что может повлиять на ситуацию в ходе намеченных на 2025 год выборов в стране. Уточняется, что кризис в Германии - это "всегда европейский кризис", учитывая, что соседи ФРГ сильно интегрированы в немецкие цепочки поставок.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам 2023 года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы были вынуждены экономить.

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Версия на азербайджанском языке El Pais: “Made in Germany” sözünün erası başa çatmaq üzrədir

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