ЕК надеется до 2027 года конфисковать €15 млрд доходов от активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) надеется до 2027 года конфисковать €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в ЕС €208 млрд активов Центробанка России.

Еврокомиссия (ЕК) надеется до 2027 года конфисковать €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в ЕС €208 млрд активов Центробанка России.

Как передает Report , об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Он подчеркнул, что до того, как эти деньги удастся экспроприировать, "должно пройти еще много этапов".

"В Европе сейчас заблокированы €208 млрд государственных активов России, активов Центробанка РФ, большая часть из них в Бельгии. Есть много этапов, которые должны пройти. Когда есть доходы от этих активов, налогообложение этих доходов должно быть направлено на поддержку Украины. Правительство Бельгии уже обложило налогами эти доходы в 2023 году, и оно может распоряжаться поступления от этих налогов, в частности, направить их на поддержку Украины", - отметил он.

Рейндерс подчеркнул, что теперь Еврокомиссия занимается следующим этапом изъятия российских средств: "Следующий этап - это сами доходы, которые теперь должны быть размещены на отдельном счету, чтобы точно идентифицировать их размер. Мы рассчитываем в ближайшие недели достичь соглашения, чтобы мы их тоже смогли использовать. Мы пока подсчитали, что до 2027 года могут быть использованы доходы в размере примерно €15 млрд, но это, конечно, будет зависеть от процентной ставки и дивидендов", - сказал Рейндерс.

Он не уточнил, какую схему Еврокомиссия намерена использовать для присвоения этих средств, однако ранее источники в Брюсселе сообщали, что Еврокомиссия намерена ввести на эти доходы прямой европейский налог, размером близкий к 100%, что позволит практически полностью перевести эти деньги в бюджет Евросоюза.