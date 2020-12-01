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Эйфелева башня откроется для посетителей в декабре

Эйфелева башня откроется для посетителей в декабре Эйфелева башня примет 16 декабря первых посетителей после закрытия в конце октября в связи с пандемией коронавируса.
Другие страны
1 декабря 2020 г. 21:25
Эйфелева башня откроется для посетителей в декабре

Эйфелева башня примет 16 декабря первых посетителей после закрытия в конце октября в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте этой парижской достопримечательности.

"Мы рады объявить об открытии Эйфелевой башни с 16 декабря 2020 года. Забронируйте билеты на сайте прямо сейчас", - отмечается в сообщении. Достопримечательность будет доступна для туристов с 10:30 до 18:30 по парижскому времени (с 13:30 до 21:30 бакинское время). "Чтобы приветствовать посетителей в наилучших условиях, будут приняты самые строгие меры санитарной безопасности", - подчеркивается на сайте.

Напомним, что Эйфелева башня, как и другие достопримечательности, закрыла свои двери для посетителей в конце октября в связи с введением в стране режима самоизоляции на фоне роста случаев заражения коронавирусом. До этого достопримечательность была закрыта в середине марта на два месяца также по причине коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Eyfel qülləsi turistlər üçün açılır

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