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    Египет планирует ввести новые правила безопасности на воздушном транспорте

    Администрация каирского международного аэропорта объявила о внедрении новых правил въезда в страну сотрудников международных организаций

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Египет готов ввести новые правила безопасности на воздушном транспорте, которые будут отвечать всем международным норам и требованиям. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр гражданской авиации Египта Хусам Камаль.

    По словам министра, страна "привержена осуществлению египетского и международного законодательств в области авиационной безопасности с учетом поступивших запросов от ряда авиакомпаний об усилении и введении дополнительных мер безопасности на авиарейсах".

    Тем временем, по информации газеты Al-Ahram, администрация каирского международного аэропорта объявила в понедельник о внедрении новых правил въезда в страну сотрудников международных организаций и персонала ООН, которые теперь заблаговременно должны получать въездные визы в Египет.

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