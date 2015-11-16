Египет планирует ввести новые правила безопасности на воздушном транспорте

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Египет готов ввести новые правила безопасности на воздушном транспорте, которые будут отвечать всем международным норам и требованиям.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр гражданской авиации Египта Хусам Камаль.

По словам министра, страна "привержена осуществлению египетского и международного законодательств в области авиационной безопасности с учетом поступивших запросов от ряда авиакомпаний об усилении и введении дополнительных мер безопасности на авиарейсах".

Тем временем, по информации газеты Al-Ahram, администрация каирского международного аэропорта объявила в понедельник о внедрении новых правил въезда в страну сотрудников международных организаций и персонала ООН, которые теперь заблаговременно должны получать въездные визы в Египет.