Джозеф Байден обдумывает возможность вступления в борьбу за пост президента США

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден допускает возможность вступления в предвыборную гонку за Белый дом, обсуждает такую перспективу с ближайшими родственниками, но пока не принял окончательного решения на этот счет. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, свидетельствует запись его телефонной беседы с членами Национального комитета Демократической партии, оказавшаяся в среду в распоряжении телекомпании CNN.

"Мы пытаемся дома решить, есть ли у нас сейчас эмоциональные силы для участия в гонке", - сказал Байден. "Если мне придется объявлять о вступлении в предвыборную борьбу, то я должен быть в состоянии делать это со всей душой и всем сердцем, а сейчас они у меня изранены", - добавил вице-президент, напомнив о недавней трагедии в своей семье. В мае его старший сына Бо Байден, служивший прокурором штата Делавэр, умер от рака в возрасте 46 лет.

"Поверьте, я много думал об этом и обсуждал со своей семьей, как нам поступить", - сказал он по поводу возможности участия в президентских выборах в 2016 году. Если Байден примет такое решение, то составит конкуренцию экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, лидирующей пока среди претендентов-демократов.

Днем ранее CNN утверждала, что Обама якобы одобрил возможное вступление Байдена в борьбу за высший государственный пост. По сведениям телекомпании, в понедельник на встрече в Белом доме президент "дал понять, что не будет препятствовать или отговаривать его от участия в президентской гонке".