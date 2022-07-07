Джонсон уволил министра, призвавшего его уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в отставку британского министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в отставку британского министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

По информации издания, политик был уволен на фоне призывов к уходу главы кабмина.

Гоув является активным сторонником Brexit и экс-соперником Джонсона в гонке за место главы Консервативной партии. Он присоединился к критике премьера на фоне серии скандалов вокруг руководителя кабмина, в том числе истории с незаконными вечеринками во время локдауна, которые чуть не стоили главе правительства своего поста.

При этом Гоув подал в отставку еще до официального решения Джонсона, тем самым поддержав волну увольнений в правительстве Великобритании.