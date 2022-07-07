О нас

Джонсон уволил министра, призвавшего его уйти в отставку

Джонсон уволил министра, призвавшего его уйти в отставку Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в отставку британского министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува.
Другие страны
7 июля 2022 г. 01:54
Джонсон уволил министра, призвавшего его уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в отставку британского министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

По информации издания, политик был уволен на фоне призывов к уходу главы кабмина.

Гоув является активным сторонником Brexit и экс-соперником Джонсона в гонке за место главы Консервативной партии. Он присоединился к критике премьера на фоне серии скандалов вокруг руководителя кабмина, в том числе истории с незаконными вечеринками во время локдауна, которые чуть не стоили главе правительства своего поста.

При этом Гоув подал в отставку еще до официального решения Джонсона, тем самым поддержав волну увольнений в правительстве Великобритании.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
6 июля 2022 г. 14:40
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
6 июля 2022 г. 12:43
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
6 июля 2022 г. 10:46
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
5 июля 2022 г. 13:28
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
5 июля 2022 г. 09:29
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
4 июля 2022 г. 17:42
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2022 г. 17:12
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
4 июля 2022 г. 14:43
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
4 июля 2022 г. 12:13
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi