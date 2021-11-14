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Джонсон оценил итоги климатической конференции ООН в Глазго

Джонсон оценил итоги климатической конференции ООН в Глазго Джонсон оценил итоги климатической конференции ООН в ГлазгоПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал в субботу принятие итогового документа 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, назвав итоги
Другие страны
14 ноября 2021 г. 08:09
Джонсон оценил итоги климатической конференции ООН в Глазго
Борис Джонсон

Джонсон оценил итоги климатической конференции ООН в ГлазгоПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал в субботу принятие итогового документа 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, назвав итоги работы форума "большим шагом вперед".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Джонсон написал в социальной сети Twitter.

"Я хочу поблагодарить лидеров, переговорщиков и активистов, которые сделали возможным заключение этого пакта, а также жителей Глазго, принявших их с распростертыми объятиями, - указал глава британского правительства. - В предстоящие годы необходимо проделать еще очень много работы, однако сегодняшнее соглашение - это большой шаг вперед. Что важно, мы достигли первого международного соглашения по сокращению (потребления энергии на основе) угля и согласовали дорожную карту по удержанию глобального потепления на отметке 1,5 градуса".

Джонсон также выразил надежду, что спустя несколько лет COP26 будет рассматриваться как мероприятие, которое положило начало решительным действиям по предотвращению изменения климата. "Я продолжу неустанно работать ради достижения цели", - отметил он.

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