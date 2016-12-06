Джо Байден будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Это будет его третья попытка занять кресло в Белом доме.

Байден объявил о своем решении в Капитолии, отвечая на вопрос журналистов о своем политическом будущем. Ответ так их удивил, что вице-премьера переспросили, не шутит ли он, и тот после продолжительной паузы ответил отрицательно, добавив, что судьба имеет обыкновение вмешиваться в планы самым непредсказуемым образом.

В 2020 году Байдену будет 78 лет, так что если он выиграет выборы, то станет самым старым президентом за всю историю США, отобрав это звание у 70-летнего Трампа. В этом году он не стал участвовать в гонке из-за смерти сына Бо, который скончался в мае от рака мозга. На выборах Байден поддержал Хиллари Клинтон.