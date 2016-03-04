"Джейш-Аль-Ислам" опровергла сообщения о перемирии в Сирии

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Группировка "Джейш аль-Ислам" опровергла сообщения о том, что некоторые участники группировки подписали соглашение о прекращении огня в Сирии.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на заявление группировки.

"Джейш аль-Ислам" опровергает сообщения, распространенные (военной базой) Хмеймим, которые говорят о присоединении сил группировки в городе Рухейба к соглашению о прекращении огня", - цитирует агентство заявление группировки.

В конце января глава делегации правительства на межсирийских переговорах в Женеве, постпред САР при ООН Башар Джафари включил "Джейш аль-Ислам" в число террористических группировок, переговоры с которыми вестись не будут.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко сообщил, что в Сирии заключены соглашения о прекращении боев с полевым командиром группировки "Джейш аль-Ислам", контролирующим населенный пункт Рухейба.