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    "Джейш-Аль-Ислам" опровергла сообщения о перемирии в Сирии

    По заявлению группировки Джейш аль-Ислам, полевой командир не подписывал соглашение о прекращении огня

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Группировка "Джейш аль-Ислам" опровергла сообщения о том, что некоторые участники группировки подписали соглашение о прекращении огня в Сирии.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на заявление группировки.

    "Джейш аль-Ислам" опровергает сообщения, распространенные (военной базой) Хмеймим, которые говорят о присоединении сил группировки в городе Рухейба к соглашению о прекращении огня", - цитирует агентство заявление группировки.

    В конце января глава делегации правительства на межсирийских переговорах в Женеве, постпред САР при ООН Башар Джафари включил "Джейш аль-Ислам" в число террористических группировок, переговоры с которыми вестись не будут.

    Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко сообщил, что в Сирии заключены соглашения о прекращении боев с полевым командиром группировки "Джейш аль-Ислам", контролирующим населенный пункт Рухейба.

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