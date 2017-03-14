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    Движение поездов между Нью-Йорком и Бостоном прервано из-за снегопада

    Поезда между Нью-Йорком и Вашингтоном следуют по измененному графику

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Железнодорожное сообщение между городами Нью-Йорк и Бостон прервано из-за снегопада.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник занимающаяся перевозками компания Amtrak.

    "В связи с изменяющимися из-за снежного шторма погодными условиями до дальнейших распоряжений приостановлено сообщение между городами Нью-Йорк и Бостон, а также Нью-Йорк и Олбани (штат Нью-Йорк). Все поезда, которые вышли из этих городов до 9 утра, завершат свои рейсы", - говорится в сообщении.

    Поезда между Нью-Йорком и Вашингтоном следуют по измененному графику, некоторые из них отменены. То же самое касается железнодорожного сообщения в штатах Виргиния, Массачусетс и Пенсильвания.

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