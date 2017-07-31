Двенадцать преступников сбежали из тюрьмы в Алабаме

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Двенадцать заключенных совершили побег из тюрьмы в американском штате Алабама.

Как передает Report со ссылкой на FOX News, инцидент произошел в округе Уокер на севере штата.

Шесть беглецов были пойманы. Остальные остаются на свободе, в том числе два опасных преступника, осужденных за попытку убийства.

Представители тюрьмы не сообщают, как заключенным удалось оказаться на свободе.

Всем сбежавшим от 19 до 30 лет. Правоохранители распространили имена и фотографии преступников и ведет их поиски.