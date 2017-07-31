Двенадцать преступников сбежали из тюрьмы в Алабаме

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Двенадцать заключенных совершили побег из тюрьмы в американском штате Алабама.
Как передает Report со ссылкой на FOX News, инцидент произошел в округе Уокер на севере штата.
Шесть беглецов были пойманы. Остальные остаются на свободе, в том числе два опасных преступника, осужденных за попытку убийства.
Представители тюрьмы не сообщают, как заключенным удалось оказаться на свободе.
Всем сбежавшим от 19 до 30 лет. Правоохранители распространили имена и фотографии преступников и ведет их поиски.
News DepartmentАвтор новости
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