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    Двенадцать преступников сбежали из тюрьмы в Алабаме

    Шесть беглецов были пойманы

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Двенадцать заключенных совершили побег из тюрьмы в американском штате Алабама.

    Как передает Report со ссылкой на FOX News, инцидент произошел в округе Уокер на севере штата.

    Шесть беглецов были пойманы. Остальные остаются на свободе, в том числе два опасных преступника, осужденных за попытку убийства.

    Представители тюрьмы не сообщают, как заключенным удалось оказаться на свободе.

    Всем сбежавшим от 19 до 30 лет. Правоохранители распространили имена и фотографии преступников и ведет их поиски.

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