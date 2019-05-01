Два человека погибли в результате стрельбы в Университете Северной Каролины - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник местный телеканал WSOC.

По его данным, четыре человека при этом получили ранения, они доставлены в больницу, двое - в критическом состоянии. Жизни двух других ничего не угрожает.

В Twitter университета опубликован призыв к учащимся не покидать свои места и следовать приказам полицейских. Учебный комплекс продолжает оставаться закрытым на вход и выход.

*** 03:35

Три человека получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.

Подозреваемый схвачен, как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал WSOC.

Он пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий вуза, расположенного в городе Шарлотт. По данным телеканала, пули попали в трех человек.

Университет Северной Каролины информировал, что учебный комплекс закрыт на вход из-за выстрелов. "Режим запрета (на вход и выход) остается в силе. Всем оставаться в безопасных местах", - указывается в Twitter вуза.

Его дирекция ранее настоятельно рекомендовала учащимся и преподавателям "скрываться бегством, прятаться и давать отпор" при необходимости.