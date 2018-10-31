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    Два человека погибли после падения вертолета на парковку в США - ВИДЕО

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В США вертолет рухнул на несколько автомобилей и зданий в городе Себринг в штате Флорида.

    Как передает Report, в результате катастрофы погибли два находившихся в вертолете человека, а также пострадал человек на земле.

    На месте падения вертолета начался пожар, один дом сгорел полностью, другой поврежден, передает News Channel 8.

    Представители полиции работают на месте катастрофы.

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