Два человека погибли после падения вертолета на парковку в США - ВИДЕО

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В США вертолет рухнул на несколько автомобилей и зданий в городе Себринг в штате Флорида.
Как передает Report, в результате катастрофы погибли два находившихся в вертолете человека, а также пострадал человек на земле.
На месте падения вертолета начался пожар, один дом сгорел полностью, другой поврежден, передает News Channel 8.
Представители полиции работают на месте катастрофы.
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