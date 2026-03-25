    Дорин Джунгиету: Восстановление ЛЭП Исакча-Вулканешты займет 5-7 дней

    Работы по восстановлению инфраструктуры отключенной (в результате российских ударов по Украине - ред.) линии электропередачи Исакча-Вулканешты, обеспечивающей 70% электроснабжения Молдовы, предположительно продлятся около недели.

    Как сообщает Report со ссылкой на Moldpres, об этом заявил министр энергетики страны Дорин Джунгиету.

    "В настоящее время мы оцениваем срок (восстановления ЛЭП - ред.) в пять-семь дней", - сказал министр.

    По его словам, продолжительность работ по восстановлению ЛЭП зависит от нескольких факторов, включая необходимость проведения разминирования и возможность новых российских атак в регионе.

    ЛЭП Исакча-Вулканешты напряжением 400 кВ была отключена 23 марта вечером после ударов по энергетической инфраструктуре на юге Украины. Протяженность ЛЭП составляет 52 км, она проходит по территории трех стран - Молдовы, Украины и Румынии.

    Отметим, что в связи с отключением ЛЭП Исакча-Вулканешты и возможным дефицитом нефтепродуктов с 25 марта в Молдове введено чрезвычайное положение в энергетике на национальном уровне сроком на 60 дней.

