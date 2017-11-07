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    Дональд Трамп прибыл в Южную Корею

    Сразу после прибытия Трамп отправился на новую военную базу США в городе Пхёнтхэк

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник с государственным визитом в Республику Корея. Самолет с американским лидером на борту приземлился на американской военно-воздушной базе в Осане примерно в 60 км от Сеула.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    На взлетно-посадочной полосе Трампа и его супругу Меланью приветствовала министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, представители правительства, американского посольства, а также командования военного контингента США в Южной Корее.

    Сразу после прибытия Трамп пересел в вертолет и отправился на новую военную базу США Кэмп Хамфриз в городе Пхёнтхэк. После посещения лагеря он отправится в Сеул на встречу с президентом Мун Чжэ Ином. Ожидается, что главной темой визита станет ракетно-ядерная проблема КНДР, а также вопрос соглашения о свободной торговле между США и Республикой Корея.

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