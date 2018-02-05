Дочь Саддама Хусейна вошла в ТОП-60 самых разыскиваемых преступников

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирака огласили список самых разыскиваемых преступников в истории страны. Как сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала Al Sumaria, в перечень вошли 60 человек, в том числе старшая дочь бывшего президента Саддама Хусейна - Рагад. По информации, она находится в Иордании.

В обнародованный список вошли 28 полевых командиров террористической группировки «Исламское государство», 12 главарей « Аль-Каиды» и функционеров Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), которая была распущена еще в 2003 году после свержения Саддама Хусейна.

Как заявил источник телеканала, все перечисленные обвиняемые находятся за пределами Ирака. Вопрос об их экстрадиции будет решаться совместно с Интерполом.