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До 41 возросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мексике

​До 41 возросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 41.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль. В пятницу, согласно официальным данным, в стране насчитывалось 26 заболевших.

Из общего числа инфицированных только шестерым потребовалась медицинская помощь в стационаре, остальные получают необходимое лечение по месту жительства. Еще 155 человек врачи проверяют на наличие заболевания.

Напомним, что о первом случае заражения в республике власти объявили 28 февраля.

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