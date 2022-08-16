Десятки погибли в результате столкновения автобуса с бензовозом в Пакистане

20 человек погибли, еще шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и бензовоза в провинции Пенджаб на востоке Пакистана.

20 человек погибли, еще шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и бензовоза в провинции Пенджаб на востоке Пакистана.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

По поступившим сведениям, автобус следовал из административного центра провинции Пенджаб Лахора в административный центр провинции Синд Карачи и столкнулся с бензовозом на шоссе в районе Джалалпур-Пирвала в Пенджабе, в результате чего вспыхнул сильный пожар, и 18 пассажиров автобуса погибли на месте.

Сотрудники дорожной полиции и спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. Восемь раненых были доставлены в близлежащую больницу, двое из них скончались вопреки усилиям врачей.

Как заявили спасатели, в автобусе были водитель, кондуктор и 24 пассажира.