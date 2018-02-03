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    Десять человек стали жертвами эпидемии гриппа в Чехии

    Жертвами эпидемии стали в основном больные в возрасте свыше 60 лет

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Десять человек скончались из-за начавшейся в Чехии эпидемии гриппа.

    Как передает Report, об этом заявила главный санитарный врач республики Эва Готтвалдова.

    По ее словам, жертвами эпидемии стали в основном больные в возрасте свыше 60 лет. Готтвалдова отметила, что эпидемия может продлиться 6–8 недель.

    «Об эпидемии можно говорить, когда число заболевших составляет 1,6–1,8 тыс. на 100 тыс. жителей. Сейчас такие показатели во всех краях республики», — приводит ее слова «РИА Новости». 

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