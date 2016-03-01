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    Де Мистура: Cледующий раунд межсирийских переговоров начнется 9 марта

    Перенос переговоров связан с тем, что необходимо время для решения логистических и практических вопросов

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что следующий раунд межсирийских переговоров начнется в Женеве 9 марта.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник агентство Рейтерс.

    Перенос переговоров по Сирии с 7 на 9 марта связан с тем, что необходимо время для решения логистических и практических вопросов, заявили во вторник в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

    "Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сегодня заявил о том, что межсирийские мирные переговоры возобновятся во второй половине дня 9 марта. Изначально датой возобновления мирных переговоров было назначено 7 марта. Спецпосланник теперь возобновит переговоры 9 марта, чтобы дать достаточно времени для решения логистических и практических вопросов", - говорится в заявлении офиса спецпосланника.

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