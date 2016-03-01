Де Мистура: Cледующий раунд межсирийских переговоров начнется 9 марта

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что следующий раунд межсирийских переговоров начнется в Женеве 9 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник агентство Рейтерс.

Перенос переговоров по Сирии с 7 на 9 марта связан с тем, что необходимо время для решения логистических и практических вопросов, заявили во вторник в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сегодня заявил о том, что межсирийские мирные переговоры возобновятся во второй половине дня 9 марта. Изначально датой возобновления мирных переговоров было назначено 7 марта. Спецпосланник теперь возобновит переговоры 9 марта, чтобы дать достаточно времени для решения логистических и практических вопросов", - говорится в заявлении офиса спецпосланника.