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    Де Мистура пригласит представителей гражданского общества Сирии на переговоры в Женеве

    Представители умеренной сирийской оппозиции будут участвовать в переговорах отдельной делегацией

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 2 февраля направит приглашения представителям женских организаций и гражданского общества Сирии на межсирийские переговоры.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса спецпосланника.

    "Сегодня спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура направит приглашения сирийским женщинам и представителям гражданского общества, чтобы они внесли свой вклад в переговоры, проходящие в Женеве под эгидой ООН между представителями сирийского правительства и оппозицией", - сообщили в офисе де Мистуры.

    Ранее сообщалось, что представители умеренной сирийской оппозиции будут участвовать в переговорах отдельной делегацией.

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