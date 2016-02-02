Де Мистура пригласит представителей гражданского общества Сирии на переговоры в Женеве

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 2 февраля направит приглашения представителям женских организаций и гражданского общества Сирии на межсирийские переговоры.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса спецпосланника.

"Сегодня спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура направит приглашения сирийским женщинам и представителям гражданского общества, чтобы они внесли свой вклад в переговоры, проходящие в Женеве под эгидой ООН между представителями сирийского правительства и оппозицией", - сообщили в офисе де Мистуры.

Ранее сообщалось, что представители умеренной сирийской оппозиции будут участвовать в переговорах отдельной делегацией.