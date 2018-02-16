Cуд в США пошел против Трампа и встал на сторону мусульман

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Американский апелляционный суд в штате Вирджиния постановил в четверг, что изданный в сентябре иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, вводящий временный запрет на въезд в страну граждан шести исламских государств, дискриминирует мусульман и противоречит американской конституции.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Изучив официальные заявления президента Трампа и других официальных лиц исполнительной власти, а также саму декларацию (иммиграционный указ - ред), мы пришли к выводу, что эта декларация несет на себе отпечаток враждебности по отношению к исламу и поэтому неконституционна", - говорится в решении судьи Роджера Грегори.

После вступления в должность президента в январе прошлого года Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. Несколько федеральных судов после этого приняли решение заблокировать указ.

В июне Верховный суд США частично восстановил его действие.