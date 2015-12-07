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    Condor Airlines высылает за пассажирами рейса Берлин-Хургада самолет

    Рейс, следовавший из Берлина в Хургаду, был экстренно посажен в Будапеште из-за телефонной угрозы

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Авиакомпания Condor Airlines высылает за пассажирами своего рейса, следовавшего из Берлина в Хургаду и ранее экстренно посаженного в Будапеште, другой самолет.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель компании.

    "Всех 133 пассажиров и 7 членов экипажа разметили на месте посадки. Condor высылает в Будапешт другой самолет, чтобы доставить клиентов к месту назначения", - сообщила собеседница агентства.

    По ее словам, причиной незапланированной посадки стала угроза, поступившая в авиакомпанию по телефону. Других подробностей инцидента она не указала.

    Самолет авиакомпании Condor, рейс DE490, вылетевший в понедельник в Хургаду из аэропорта Берлин-Шёнефельд в 9:22, пришлось посадить в Будапеште из-за телефонной угрозы.

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