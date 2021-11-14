Cогласован текст итогового заявления климатической конференции ООН в Глазго

Делегаты без малого 200 стран, участвующих в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума.

Делегаты без малого 200 стран, участвующих в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу вечером председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма.

"Я приношу извинения всем делегатам за то, как проходил этот процесс, и глубоко сожалею (по поводу изменений, внесенных в текст итогового заявления в последнюю минуту). Я понимаю сильное разочарование, однако, как отмечали и вы, было жизненно важно защитить этот пакет документов (от угрозы неутверждения)", - отметил он перед тем, как одобрить последние устные изменения, внесенные в текст заявления и содержащие более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения.

Как говорится в принятом тексте, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля.

В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".

Как признал Шарма, итоговое заявление конференции было буквально сшито "на живую зеленую нитку" и не выдержало бы попыток внести в него существенные изменения в последний день конференции, которая продолжалась на сутки дольше, чем планировалось.

Несмотря на то, что финальный документ не является юридически обязывающим и в основном включает призывы к достаточно неконкретным действиям, ряд пунктов вызвал ожесточенные споры. Государства, являющиеся производителями или крупными импортерами ископаемого топлива, требовали внести изменения в единственный из них, где упоминались углеводороды. В итоге это и было сделано.

Окончательная версия содержит оговорки, указывающие на необходимость "оказания поддержки справедливому переходу" с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии с учетом "особых обстоятельств" отдельных стран, которые могут замедлить процесс перехода.

Целый ряд государств выразил глубокое разочарование изменениями, внесенными в текст в последнюю минуту, но при этом была озвучена готовность "проглотить эту горькую пилюлю ради общего блага". Как указал Шарма, компромисс требовался для того, чтобы документ утвердили все страны.

Как было объявлено в Глазго, COP27 пройдет в следующем году в Египте, а COP28 - в 2023 году в ОАЭ.